В Бурятии из-за грозы горел лес

Пожар площадью 0,30 га ликвидировали



За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар, площадью 0,30 га, в Хоринском районе. Причиной возникновения лесного пожара послужила гроза. На тушении было задействовано 12 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, также было задействовано 3 единицы лесопожарной и тяжёлой техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

