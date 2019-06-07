В Улан-Удэ ищут пропавших мужчину и женщину

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших улан-удэнцев. Ориентировку распространило сегодня МВД по Бурятии.
Владимир Зурбулаев 1973 года рождения с марта 2019 года не выходит на связь с родственниками.
Заявление от родственников поступило в полицию в начале мая. Мужчина ушёл из дома в поселке Сокол и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, лицо смуглое, волосы тёмные волнистые, глаза карие.
Особые приметы: на плече имеется татуировка с изображением скорпиона.
Ранее уходил.
Также полицейские ведут розыск без вести пропавшей Ларисы Урбановой, 1976 года рождения.
Женщина ушла из дома на ул. Громыко в августе 2014 года и бесследно пропала.
Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост около 170-173 см, волосы тёмные с проседью, глаза карие.
Особые приметы: шрам над правой бровью около 1,5 см, на обоих челюстях отсутствуют передние зубы.
Ранее уходила.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения граждан, просьба сообщить по телефонам: 29-59-94, 29-58-73, 63-44-31, 21-02-02 и 102 (112).