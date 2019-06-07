В Улан-Удэ ищут пропавших мужчину и женщину

Ранее уходил.









Ранее уходила.









Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших улан-удэнцев. Ориентировку распространило сегодня МВД по Бурятии.1973 года рождения с марта 2019 года не выходит на связь с родственниками.Заявление от родственников поступило в полицию в начале мая. Мужчина ушёл из дома в поселке Сокол и до настоящего времени его местонахождение не установлено.азиатской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, лицо смуглое, волосы тёмные волнистые, глаза карие.на плече имеется татуировка с изображением скорпиона.Также полицейские ведут розыск без вести пропавшей, 1976 года рождения.Женщина ушла из дома на ул. Громыко в августе 2014 года и бесследно пропала.азиатской внешности, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост около 170-173 см, волосы тёмные с проседью, глаза карие.шрам над правой бровью около 1,5 см, на обоих челюстях отсутствуют передние зубы.Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения граждан, просьба сообщить по телефонам: 29-59-94, 29-58-73, 63-44-31, 21-02-02 и 102 (112).