В Бурятии «чёрного» лесоруба нашли по звуку бензопилы

Во время рейда в лесах Тарбагатайского района, участковый лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы
Углубившись в лес, они обнаружили незаконную рубку сосны. В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель спилил около 15 кубометров древесины в защитных лесах и захламил лесной участок. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 286 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Правонарушителем оказался уроженец Улан-Удэ.
Незаконно заготовленная древесина была изъята.
На мужчину составлен протокол по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии
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