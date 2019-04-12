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Улан-удэнцы с оружием ворвались в квартиру студенток

Улан-удэнцы с оружием ворвались в квартиру студенток
Происшествия, 
Пятеро друзей с Восточного и Загорска обвиняются в серии преступлений. Видео

В Улан-Удэ задержали подозреваемых в серии тяжких имущественных преступлений. Уже установлена их причастность к шести кражам и вооружённому разбойному нападению, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В группу входили пятеро безработных жителей посёлков Восточный и Загорск в возрасте от 19 лет до 21 года. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, ещё один условно осуждён за кражу.



Трое парней ночью вскрывали гаражные боксы. С помощью троса, прикреплённого к машине, они вырывали гаражные ворота и забирали из повреждённых помещений колёса, аккумуляторы, электроинструменты и другие ценные вещи.

Украденное они продавали на рынке, а также сдавали на металлолом. В двух случаях фигуранты угнали автомобили. Транспортные средства они спустя время также намеревались продать.

- В конце февраля текущего года двое из причастных к кражам молодых людей вместе со своими приятелями 19 и 20 лет совершили разбойное нападение. Подозреваемые ворвались в арендованную студентками квартиру на улице Ключевская, где, угрожая предметом, похожим на оружие, похитили три сотовых телефона и сумку. Наводку на квартиру дал один из злоумышленников, который от подруги узнал о предстоящей вечеринке, - сообщили в МВД по Бурятии.

Общий ущерб составил около миллиона рублей.

В настоящее время большая часть похищенного изъята.

Один из фигурантов заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
разбой
 
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