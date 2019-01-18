Жительница Бурятии украла деньги у доверчивого старика

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Она была в хороших отношениях с пожилым мужчиной



Приговором Еравнинского районного суда Бурятия девушка осуждена по п. «г» ч.3 ст.158, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Её приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Из материалов уголовного дела следует, что женщина находилась в дружеских отношениях с пожилым мужчиной. Попросив сотовый телефон, к которому была подключена услуга «мобильный банк», она перевела на свой банковский счёт 8 тысяч рублей.



- При вынесении решения судом принято во внимание признание вины, положительные характеристики по месту жительства и учёбы, молодой возраст, мнение потерпевшего о смягчении наказания и отсутствие претензий, добровольное возмещение ущерба, - сообщает пресс служба Еравнинского районного суда.

