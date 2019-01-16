Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

В Улан-Удэ в «час пик» с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ в «час пик» с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Трамваи двигались по изменённому маршруту

Накануне, 15 января, в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в районе перекрёстка улицы Гагарина – проспект 50 лет Октября с 17:44 до 18:26 из-за неисправности трамвайных путей. Вагон следовал по маршруту №2.

Движение трамвайных маршрутов №2 и 4 было закрыто в обе стороны. Трамваи двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило 42 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.                                                                                                                                                                                     
трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Баргузинского района разрешил построить опасный мост, чтобы угодить бизнесмену
Глава Баргузинского района разрешил построить опасный мост, чтобы угодить бизнесмену
Происшествия, 16.01.2019
В рамках уголовного дела о «распиле» дома у Алексея Балуева проводят обыски и выемку документов. ВИДЕО
Лабрадор Зара нашла наркотики у читинца
Лабрадор Зара нашла наркотики у читинца
Происшествия, 16.01.2019
В Забайкалье служебная собака помогла полицейским обнаружить наркотики
В Бурятии в ДТП за год погибли 134 человека
В Бурятии в ДТП за год погибли 134 человека
Происшествия, 16.01.2019
В республике за 2018 год произошло более 1000 аварий
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, 16.01.2019
Мужчина переходил дорогу на «красный»
В Бурятии убийца пустился в бега и хотел откупиться взяткой
В Бурятии убийца пустился в бега и хотел откупиться взяткой
Происшествия, 16.01.2019
Мужчина, убивший своего приятеля, бежал из республики и предлагал взятку полицейскому. ВИДЕО
В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пострадали сотрудницы полиции
В Улан-Удэ в ДТП на «зебре» пострадали сотрудницы полиции
Происшествия, 16.01.2019
Одна из женщин госпитализирована в больницу с травмами
В Братске возле магазина ограбили мужчину
В Братске возле магазина ограбили мужчину
Происшествия, 15.01.2019
Оперативникам удалось выйти на след предполагаемого грабителя
В Улан-Удэ автолюбительница устроила ДТП
В Улан-Удэ автолюбительница устроила ДТП
Происшествия, 15.01.2019
Авария случилась в микрорайоне ПВЗ
В Ангарске задержали закладчицу «синтетики»
В Ангарске задержали закладчицу «синтетики»
Происшествия, 15.01.2019
По предварительной информации, она подготовила к сбыту как минимум 10 «закладок» на территории Усолья-Сибирского
Жительница Бурятии во время ссоры убила собутыльника
Жительница Бурятии во время ссоры убила собутыльника
Происшествия, 15.01.2019
Она получила 9 лет колонии общего режима
В центре Улан-Удэ столкнулись пожарная машина и кроссовер
В центре Улан-Удэ столкнулись пожарная машина и кроссовер
Происшествия, 15.01.2019
Авария произошла возле Народного Хурала

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^