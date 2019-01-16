Трамваи двигались по изменённому маршруту
Накануне, 15 января, в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в районе перекрёстка улицы Гагарина – проспект 50 лет Октября с 17:44 до 18:26 из-за неисправности трамвайных путей. Вагон следовал по маршруту №2.
Движение трамвайных маршрутов №2 и 4 было закрыто в обе стороны. Трамваи двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило 42 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ в «час пик» с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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