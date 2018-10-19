Улан-удэнец «бесконтактно» украл деньги с карты

Смышлёный вор использовал современные технологии себе во благо



Органами предварительного расследования улан-удэнец обвинялся в том, что используя технологию бесконтактного платежа, украл денежные средства со счЁта найденной банковской карты.



После обнаружения карты, подсудимый решил расплачиваться ею за свои покупки, так как карта имела функцию бесконтактной оплаты. Он, посетив несколько магазинов и кафе, везде расплачивался найденной картой. Со счёта владельца карты было списано чуть более 4550 рублей.



Его суд квалифицировал по ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета». Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

