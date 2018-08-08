Грабитель собирался уехать на украденном велосипеде домой
3 августа в дежурную часть ОП №2 обратился владелец магазина на улице Пугачёва и сообщил, что неизвестный на глазах у продавца стащил велосипед с крыльца торговой точки. Мужчина пояснил, что велосипед был выставлен на продажу. На требование вернуть украденное злоумышленник не отреагировал, а догнать его не удалось. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.
- На поиск подозреваемого были ориентированы наружные службы полиции, и уже вскоре «угонщика» задержали сотрудники ППС. Им оказался 32-летний работник соседней организации. На похищенном велотранспортном средстве он планировал уехать после работы домой, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ведомстве отмечают, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.
Полицейские призывают горожан соблюдать меры имущественной безопасности, а владельцев велосипедов средств - использовать средства противоугонной защиты, и, по возможности, оставлять велосипеды в поле зрения камер видеонаблюдения.
Улан-удэнец угнал велосипед из магазина
Происшествия, Фото:
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