Житель Бурятии соблазнился на оставленный на прилавке телефон

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Иволгинского района, подозреваемый в краже мобильного телефона в магазине
Следователем установлено, что подозреваемый похитил телефон, принадлежащий кассиру, путем свободного доступа с прилавка. Женщина не сразу заметила пропажу имущества. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер имущественной и личной безопасности.
- Не оставляйте ценности в легкодоступных местах. Помните, ваша бдительность – залог безопасности вас и вашего имущества. В случае, если в отношении Вас все же совершено преступление, незамедлительно сообщайте по телефонам 102 (112) или телефону дежурной части ближайшего отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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