Следователи продолжают расследование причинения смерти по неосторожности врачами
Следственными органами СКР по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте и сентябре 2017 года 54-летней женщине в одном из научных центров города Иркутска провели операции по липосакции. Лечь под нож хирургов иркутянка решилась «потому что диеты не помогают».
После первой операции женщина избавилась от 9-ти килограммов. Однако образовавшийся свищ долго не заживал. Потребовалась ещё одно хирургическое вмешательство.
После второй операции состояние пациентки резко ухудшилось. По словам родственников, у женщины остановилось дыхание. Тогда врачи решили ей вколоть промедол, после чего она впала в кому. Две недели медики сообщали родственникам о том, что состояние улучшается. Однако в ночь с 21 на 22 октября женщина скончалась.
- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в федеральное экспертное учреждение назначено проведение сложной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске расследуют смерть женщины после липосакции
Происшествия, Фото:
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