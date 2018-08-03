Мужчина воспользовался моментом, когда мамы девочки не было дома
Собранные следственными органами СКР России по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю одного из сёл Хилокского района. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей».
Как установлено следствием и судом, в ночь на 1 января 2016 года житель Хилокского района, пользуясь отсутствием дома сожительницы, совершил насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым актом, в отношении падчерицы. На момент совершения преступления девочке было чуть больше 11 лет.
О совершенном преступлении девочка рассказала матери, которая тут же сообщила об этом в правоохранительные органы. Забайкальца заключили под стражу.
Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкальцу дали 13 лет колонии за надругательство над падчерицей
Происшествия, Фото:
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