Забайкальцу дали 13 лет колонии за надругательство над падчерицей

Мужчина воспользовался моментом, когда мамы девочки не было дома



Собранные следственными органами СКР России по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю одного из сёл Хилокского района. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей».



Как установлено следствием и судом, в ночь на 1 января 2016 года житель Хилокского района, пользуясь отсутствием дома сожительницы, совершил насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым актом, в отношении падчерицы. На момент совершения преступления девочке было чуть больше 11 лет.



О совершенном преступлении девочка рассказала матери, которая тут же сообщила об этом в правоохранительные органы. Забайкальца заключили под стражу.



Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

