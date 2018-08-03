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Забайкальцу дали 13 лет колонии за надругательство над падчерицей

Забайкальцу дали 13 лет колонии за надругательство над падчерицей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспользовался моментом, когда мамы девочки не было дома

Собранные следственными органами СКР России по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летнему жителю одного из сёл Хилокского района. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Как установлено следствием и судом, в ночь на 1 января 2016 года житель Хилокского района, пользуясь отсутствием дома сожительницы, совершил насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым актом, в отношении падчерицы. На момент совершения преступления девочке было чуть больше 11 лет.

О совершенном преступлении девочка рассказала матери, которая тут же сообщила об этом в правоохранительные органы. Забайкальца заключили под стражу.

Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
суд сексуальное насилие
 
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