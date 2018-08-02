Две жительницы Бурятии перевели мошенникам более 600 тысяч

Аферисты действовали через интернет



Накануне утром 1 августа в отдел полиции Железнодорожного района поступило заявление от 65-летней улан-удэнки о том, что на её телефон позвонил неизвестный (якобы, житель Волгоградской области) и сообщил, что желает снять её квартиру. Объявление об аренде жилья было размещено на одном из популярных интернет-сайтов.



Мужчина уточнил, что квартира ему нужна на длительный срок, пока он с семьёй будет находиться в командировке в Улан-Удэ, и предложил внести предоплату. Для этого мужчина попросил пенсионерку назвать данные банковской карты, а затем выполнить ряд операций в банкомате. В итоге со счёта и кредитной карты женщины были списаны 135 тысяч рублей, а потенциальный арендатор перестал выходить на связь.



Подобный случай произошёл и в Кяхтинском районе. Там 39-летняя жительница районного центра лишилась около полумиллиона рублей. Женщина перевела деньги в счёт покупки автомобиля, объявление о продаже которого нашла на одном из сайтов по продаже машин.



По легенде, иномарка находилась в Свердловской области. Продавец запросил сначала задаток, затем – деньги для оплаты перевозки понравившейся клиентке автомашины, а после предоставления им фотографий, подтверждающих, что автомобиль погружен на автовоз и доставлен в Иркутскую область – и всю оставшуюся сумму.



– По данным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых и их розыск, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Стражи порядка обращаются к жителям Бурятии и призывают не терять бдительность, дабы не попасться на уловки мошенников и не лишиться своих денег.



– Следуйте правилам безопасности и при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным посредством банкомата, – предупреждают полицейские.



Если же преступление всё же произошло, то об этом следует незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102.

