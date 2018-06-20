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В Иркутске осуждён бросивший умирать продавщицу разбойник

Происшествия, 
Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима

Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело иркутянина, совершившего разбой и покушение на убийство.

В декабре прошлого года мужчина решил совершить нападение на продавца продуктового магазина, расположенного по улице Маяковского в Иркутске. Для этого он вооружился дома ножом, подготовил сменную верхнюю одежду, перчатки, очки с затемнёнными стёклами.

В тот же день вечером он пришёл в продуктовый магазин, убедившись в отсутствии посторонних лиц, напал на продавца, закрыл ей рот рукой, приставив к груди нож. Но продавец начала сопротивляться. Тогда нападавший повалил её на пол, и, удерживая на полу, нанёс ножом множественные удары.

После преступник похитил из карманов одежды жертвы и с прилавка, принадлежащие хозяину магазина 1750 рублей и три пачки сигарет. И покинул место преступления.

Продавец была обнаружена зашедшими покупателями, благодаря которым жизнь женщины удалость спасти.

Суд назначил обвиняемому 14 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе суда.


разбойное нападение
 
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