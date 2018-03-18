В Улан-Удэ из горящего дома спасли шесть человек

Причиной пожара стала непотушенная сигарета



Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, горела квартира на первом этаже, в подъезде было сильное задымление. По лестничным маршам огнеборцы вывели из задымленного помещения шестерых человек.



Возгорание было ликвидировано спустя 20 минут, пострадавших на пожаре нет. Огнём повреждены деревянная перегородка в квартире и полы.



По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении одного из жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – все это может обернуться большой бедой.



Крайне опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких случаев немало.



Спасатели обращают внимание курильщиков, что в случае с пожарной безопасностью, курение убивает человека в прямом смысле слова.



Помните, соблюдение вышеуказанных правил – это гарантия вашей безопасности. Берегите себя и своих близких!



Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».