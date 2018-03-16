В Улан-Удэ эвакуировали Дом радио









Всё это время на улице пережидали не только работники радио, но и участники предвыборных дебатов. В их числе, к примеру, Бато Багдаев, доверенное лицо кандидата в президенты России Максима Сураева, и Баир Бальжиров, доверенное лицо кандидата Владимира Путина.



Как сообщал «Байкал-Daily», Бато Багдаев на днях оказался в центре конфликта во время ещё одних дебатов, проходивших в прямом эфире радиостанции «Маяк». Во время бурного обсуждения он

- Вечером 15 марта в дежурную часть МВД по Бурятии поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета на площади Советов. Сотрудниками полиции проведён комплекс необходимых мероприятий, по результатам проверки опасных предметов не обнаружено, - подтвердили историю в пресс-службе МВД по Бурятии.Всё это время на улице пережидали не только работники радио, но и участники предвыборных дебатов. В их числе, к примеру, Бато Багдаев, доверенное лицо кандидата в президенты России Максима Сураева, и Баир Бальжиров, доверенное лицо кандидата Владимира Путина.Как сообщал «Байкал-Daily», Бато Багдаев на днях оказался в центре конфликта во время ещё одних дебатов, проходивших в прямом эфире радиостанции «Маяк». Во время бурного обсуждения он получил в лоб бутылкой с водой от доверенного лица кандидата Павла Грудинина Нины Хандаровой.

Вечером 15 марта оказались прерваны предвыборные дебаты, проходившие в эфире «Радио Бурятии», сообщил источник «Байкал-Daily» в силовых структурах. Причиной стал телефонный звонок в правоохранительные органы от горожанки, сообщившей о бесхозном пакете на лавочке.Всё произошло примерно в 20:30 часов. Прибывшие на место полицейские немедленно эвакуировали людей из Дома радио. Также была оцеплена близлежащая территория площади Советов.