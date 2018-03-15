Проводник в Забайкалье вытолкнул полицейского из вагона

Мужчину обвинили в применении насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти



Забайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело 48-летнего жителя Барнаула, бывшего проводника экспедитора почтово-багажного вагона ООО «Азимут».



Он признан виновным в применении насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти.



Установлено, что в конце декабря прошлого года на станции Забайкальск находившийся в состоянии опьянения проводник столкнул с откидной площадки вагона сотрудника транспортной полиции, прибывшего на место происшествия по сообщению железнодорожной охраны о драке между проводниками.



В результате падения и удара о землю сотрудник полиции получил ушибы, причинившие лёгкий вред его здоровью.



Проводнику дал 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

