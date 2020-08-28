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Главный санитарный врач Бурятии привился от гриппа

Главный санитарный врач Бурятии привился от гриппа
Власть,  Фото:управление Роспотребнадзора по РБ
Сергей Ханхареев просит всех жителей Бурятии последовать его примеру

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев поставил себе прививку от гриппа. Он обратился к жителям с просьбой сделать то же самое.

- В республике стартовала прививочная кампания против гриппа. Мы получили первую партию вакцины, которая распределена по всем лечебно-профилактическим учреждениям. Я хочу обратиться ко всем жителям Бурятии – прийти в ближайшее время в поликлиники по месту жительства и поставить прививку против гриппа, - сказал Сергей Ханхареев.


Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году эпидсезон ожидается непростым в связи с сочетанием гриппа и коронавируса. Необходим «коллективный иммунитет», но чтобы достичь, необходима вакцинация большей части населения.
грипп вакцинация Роспотребнадзор
 
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