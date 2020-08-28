Главный санитарный врач Бурятии привился от гриппа

Сергей Ханхареев просит всех жителей Бурятии последовать его примеру
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев поставил себе прививку от гриппа. Он обратился к жителям с просьбой сделать то же самое.
- В республике стартовала прививочная кампания против гриппа. Мы получили первую партию вакцины, которая распределена по всем лечебно-профилактическим учреждениям. Я хочу обратиться ко всем жителям Бурятии – прийти в ближайшее время в поликлиники по месту жительства и поставить прививку против гриппа, - сказал Сергей Ханхареев.
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