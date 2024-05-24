Путину направлены предложения по новым мерам поддержки участников СВО

Предлагается конкретизировать нормы выделения бесплатных земельных участков
Парламентская группа по вопросам проведения СВО направила Владимиру Путину очередной доклад. В нем представлены новые имущественные и социальные меры поддержки (гарантии) для участников спецоперации и их семей.
В числе прочего предлагается конкретизировать нормы выделения бесплатных земельных участков для бойцов, сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет mkset.ru.
В своём телеграм-канале Турчак написал, что по текущему закону получить бесплатную землю от государства можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права воспитанников многодетных семей, которые участвуют в СВО и которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.
Рабочая группа также предлагает освободить ветеранов спецоперации от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня кредитные каникулы для участников действуют по всем видам кредитов, кроме жилищных. Также предлагается освободить их от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Турчак настаивает на том, чтобы эта норма распространялась и на супруг бойцов.
Ополченцам ЛНР и ДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии. По словам Турчака, многие ветераны СВО не могут получить статус инвалида и соответствующие льготы и преференции из-за формулировки «общее заболевание».
Кроме того, рабочая группа предлагает упростить процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий и вручены госнаграды РФ. Также предлагается включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов СВО.
Андрей Турчак доложил главе государства о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений, сообщает сайт партии er.ru.
По его словам, в парламенте приняли инициативы, согласно которым льготы, положенные героям России и СССР, распространяются на членов их семей. Также принят закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Кроме того, одобрены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.
Путину направлены предложения по новым мерам поддержки участников СВО
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