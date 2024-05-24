В Улан-Удэ на взятке поймали замдиректора учреждения комитета по образования

Он получил взятку за покровительство коммерческой фирме
В Улан-Удэ стали известны подробности уголовного дела чиновника, пойманного при получении взятки. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что правоохранители задержали некоего сотрудника городской администрации.
Как выяснилось, на самом фигурант дела - заместитель директора - начальник инженерно-технической группы муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа комитета по образованию» города Улан-Удэ. В следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
- По данным следствия, в период с декабря 2023 по апрель 2024 года образовательные учреждения Улан-Удэ, подведомственные комитету по образованию, заключили ряд договоров с коммерческой организаций на установку и вводу в эксплуатацию систем охранной сигнализации в детских садах и школах. 21 мая 2024 года чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственной приемке выполненных работ на объектах, - сообщили в следственном управлении.
При получении денег 30-летний чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд уже назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Бурятии. Сейчас по делу продолжаются следственные действия.
Справка:
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа комитета по образованию» занимается обеспечением следующих задач:
- Услуги по обеспечению сохранности имущества, закрепленного за образовательными учреждениями,
- Услуги по уборке внутренних помещений образовательных учреждений,
- Услуги по обеспечению работниками по обслуживанию зданий
- Оказание содействия образовательным учреждениям контроля за выполнением капитального и текущего ремонта зданий и помещений, участие в приёмке выполненных работ.
В Улан-Удэ на взятке поймали замдиректора учреждения комитета по образования
Власть, Фото:
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