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Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ

Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ
Власть,  Фото:РЕН ТВ
Его задержали сразу после получения конверта с толстой пачкой купюр

Сотрудника администрации Улан-Удэ поймали при получении крупной взятки, сообщил федеральный телеканал РЕН ТВ.

- Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы, - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что ждать суда чиновник будет в СИЗО.

Отметим, правоохранительные органы Бурятии произошедшее пока не комментировали. Вероятно, более подробная информация о личности подозреваемого и обстоятельствах дела появится позже. 
взятка

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