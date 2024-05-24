Его задержали сразу после получения конверта с толстой пачкой купюр
Сотрудника администрации Улан-Удэ поймали при получении крупной взятки, сообщил федеральный телеканал РЕН ТВ.
- Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы, - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что ждать суда чиновник будет в СИЗО.
Отметим, правоохранительные органы Бурятии произошедшее пока не комментировали. Вероятно, более подробная информация о личности подозреваемого и обстоятельствах дела появится позже.
Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ
Власть, Фото:
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