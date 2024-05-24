Федеральное СМИ сообщило о задержании взяточника из мэрии Улан-Удэ

Власть, Фото: РЕН ТВ

Его задержали сразу после получения конверта с толстой пачкой купюр



Сотрудника администрации Улан-Удэ поймали при получении крупной взятки, сообщил федеральный телеканал РЕН ТВ.



- Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы, - говорится в сообщении телеканала.



Отмечается, что ждать суда чиновник будет в СИЗО.



Отметим, правоохранительные органы Бурятии произошедшее пока не комментировали. Вероятно, более подробная информация о личности подозреваемого и обстоятельствах дела появится позже.

