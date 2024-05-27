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Алексей Цыденов улетел в Узбекистан вместе с Путиным

Алексей Цыденов улетел в Узбекистан вместе с Путиным
Власть,  Фото:страница А. Цыденова во «ВКонтакте»
Глава республики прорекламировал в Ташкенте бурятские вертолёты

В воскресенье, 26 мая, Владимир Путин отправился в Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Он прилетел в Ташкент по приглашению президента страны Шавката Мирзиёева, который лично встретил российского лидера в аэропорту.

Путин и Мирзиёев планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, сообщили в пресс-службе Кремля.

В составе российской делегации – и глава Бурятии Алексей Цыденов. Накануне он успел встретиться с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и пропиарил местные вертолёты.

- Двусторонние отношения между нашими странами интенсивно развиваются. Сегодня Россия и Узбекистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество – в частности, прорабатывают совместные промышленные проекты, – написал Цыденов в соцсетях – Рассказал Абдулле Нигматовичу о промышленных возможностях Бурятии и о линейке авиационной техники, которую производим на нашем авиазаводе. Географически в Узбекистане много труднодоступных пустынных и горных мест, поэтому вертолёты как нельзя лучше подходят для транспортного обеспечения.

А ещё руководитель региона и премьер-министр обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства, включая поставку качественных и экологически чистых овощей и фруктов в республику, и мощности текстильной промышленности Бурятии.

- Сырьё из Узбекистана можно перерабатывать у нас и получать уже конечный продукт, – отметил глава. – Кроме того, сегодня в наших учебных заведениях учатся студенты из Узбекистана – в первую очередь, на медицинских специальностях. Добрые отношения и сотрудничество – то, что особенно нужно сейчас. Работаем! 
глава Бурятии Путин Узбекистан сотрудничество

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