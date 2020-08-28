В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев ответил на актуальные вопросы о профилактике гриппа в этом сезоне. Он призвал жителей в этом году обязательно поставить прививку.
Как сообщал «Байкал-Daily», вакцина от гриппа уже поступила в Бурятию, она доставлена в поликлиники и районы республики. В Бурятии нужно привить минимум 591 тысячу человек.
- Этот сезон гриппа будет особенным. Связано это с распространением COVID-19. Мы ожидаем раннее начало сезона, сочетание COVID-19 и гриппа. К тому же возможен рост рисков утяжеления течения заболевания и связанных с этим осложнений. Поэтому особое внимание уделяем вакцинации против гриппа, - сказал Сергей Ханхареев.
Он подчеркнул, что в этом году стоит задача в кратчайшие сроки привить как минимум 60% населения Бурятии.
В России вакцинация добровольная, никто не может заставить делать прививку.
- Но каждый должен понимать, что, делая прививку, он защищает и себя, и окружающих. Когда у нас привита большая часть населения, формируется «коллективный иммунитет», - сказал Сергей Ханхареев.
Также он объяснил, как это работает. Прерывая цепочки передачи инфекции, вакцинированные дети и взрослые не позволяют вирусу добраться, например, до младенцев, которых ещё рано вакцинировать, а также людей, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показателям.
- Я призываю всех жителей обязательно поставить прививку от гриппа. Это обезопасит вас и ваших близких, - заключил Сергей Ханхареев.
В Роспотребнадзоре заявляют, что вакцины способны сформировать специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне.
Главный санврач Бурятии: «Нужен коллективный иммунитет»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса
Правительство Бурятии, Общественная палата республики и ОАО «РЖД» подписали меморандум
Известный блогер-урбанист поделился своим мнением на счёт экопарковок
Прежде он возглавлял отдел развития физической культуры и массового спорта
Игорь Шутенков ждёт, как проголосует популярный урбанист в его опросе
Игорь Шутенков запустил опрос в Instagram
Он предстанет перед судом
По мнению Будуева, «Улан-Удэ теряет свой шарм»
Трое бурятских уполномоченных обсудили совместные мероприятия
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушение
Документы принимаются до середины сентября
Отсутствие задокументированных береговых линий грозит переходом земель в частные руки
Прокуратура вскрыла нарушения в комиссиях по служебному поведению
Первым взнос пообещал сделать врио губернатора Иркутской области