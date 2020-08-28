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Главный санврач Бурятии: «Нужен коллективный иммунитет»

Главный санврач Бурятии: «Нужен коллективный иммунитет»
Власть, 
В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев ответил на актуальные вопросы о профилактике гриппа в этом сезоне. Он призвал жителей в этом году обязательно поставить прививку.

Как сообщал «Байкал-Daily», вакцина от гриппа уже поступила в Бурятию, она доставлена в поликлиники и районы республики. В Бурятии нужно привить минимум 591 тысячу человек.

- Этот сезон гриппа будет особенным. Связано это с распространением COVID-19. Мы ожидаем раннее начало сезона, сочетание COVID-19 и гриппа. К тому же возможен рост рисков утяжеления течения заболевания и связанных с этим осложнений. Поэтому особое внимание уделяем вакцинации против гриппа, - сказал Сергей Ханхареев.

Он подчеркнул, что в этом году стоит задача в кратчайшие сроки привить как минимум 60% населения Бурятии.

В России вакцинация добровольная, никто не может заставить делать прививку.

- Но каждый должен понимать, что, делая прививку, он защищает и себя, и окружающих. Когда у нас привита большая часть населения, формируется «коллективный иммунитет», - сказал Сергей Ханхареев.

Также он объяснил, как это работает. Прерывая цепочки передачи инфекции, вакцинированные дети и взрослые не позволяют вирусу добраться, например, до младенцев, которых ещё рано вакцинировать, а также людей, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показателям.

- Я призываю всех жителей обязательно поставить прививку от гриппа. Это обезопасит вас и ваших близких, - заключил Сергей Ханхареев.

В Роспотребнадзоре заявляют, что вакцины способны сформировать специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне.


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