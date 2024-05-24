24 мая

23 мая

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На ВДНХ рассказали о мастер-плане Северобайкальска

На ВДНХ рассказали о мастер-плане Северобайкальска
Власть, 
Видеозаписью с мероприятия поделился глава Бурятии Алексей Цыденов

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на выставке-форуме «Россия» (возрастное ограничение 0+) на ВДНХ рассказал про БАМ и про мастер-план города Северобайкальск. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков сегодня на пленарной сессии: «Дальний Восток: люди, экономика, города» на выставке-форуме Россия на ВДНХ рассказал всем участникам, всей стране про нашу Бурятию. А конкретно, про БАМ, про мастер-план города Северобайкальск. Земляки, посмотрите, насколько министр впечатлён нашими людьми, Байкалом, городом Северобайкальск, природой республики, - написал руководитель региона.

Алексей Цыденов шутливо отметил: «А ещё Алексей Олегович сказал, что знающие люди советуют покупать жильё в Северобайкальске».

Глава Бурятии также опубликовал в своем телеграм-канале видео – отрывок выступления федерального министра. На записи Чекунков рассказал о Тынде и Северобайкальске, планируемых мероприятиях. Кроме того, он поделился забавной историей о том, как отдыхал в 2023 году с друзьями на Байкале в Бурятии. Во Фролихинском заповеднике инспектор – молодой человек - рассказал московским гостям, что сейчас выгодно брать квартиры в Северобайкальске, поскольку «федералы такое тут задумали». И парень перечислил все планы по развитию города.

- И я понимаю, что он по пунктам рассказывает доклад президенту от 14 марта. Я почувствовал, мастер-планы – это публичное обещание власти миллионам дальневосточников. Это беспрецедентный проект, и это обещание, которые мы обязаны исполнить, - сказал Алексей Чекунков.  

ВДНХ Северобайкальск

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