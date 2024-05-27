В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги праймериз

«Единая Россия» формирует список кандидатов на выборы в горсовет
«Единая Россия» завершила предварительное голосование на выборы в Улан-Удэнский городской совет депутатов, которое шло с 20 по 26 мая. По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов, которых партия выдвинет на выборы в горсовет как «Команду развития города»
В ходе подготовки к праймериз и во время него в Улан-Удэ для участия в партийном голосовании зарегистрировались более 30 тысяч избирателей. Из них проголосовали свыше 26 тысяч человек. Эксперты отмечают весьма высокий показатель активности жителей Улан-Удэ, учитывая, что это было внутрипартийное мероприятие.
В принципе, предварительное голосование «Единой России» уже давно рассматривается партией как генеральная репетиция перед основными осенними выборами. Партия не только мониторит, кто из кандидатов пользуется наибольшей поддержкой населения, но и проверяет механизмы выборной кампании, а также повышает узнаваемость самих кандидатов. Это позволяет провести кастинг кандидатов, и более точно узнать пожелания жителей округов, чтобы откорректировать предвыборные программы. В том числе проведением весеннего предварительного голосования можно объяснить безоговорочные победы «Единой России» в Бурятии последних лет.
Кроме того, в отличие от других партий, кандидаты от «Команды развития города» уже с весны проводят десятки встреч с жителями Улан-Удэ и повышают уровень своей известности через агитационные материалы, наружную рекламу.
Наблюдатели отмечают, что в нынешней кампании у «единороссов» новый тренд: кандидаты командно, системно и скоординированно используют социальные сети. В «Вконтакте» «Команда развития города» работает слаженно, и буквально доминирует в политическом сегменте регионального интернета по теме будущих выборов.
Всё это в совокупности и дало результат. Многие кандидаты-победители праймериз на округах набрали под 1 тысячу голосов и более. Это уже большая база лояльных избирателей на грядущие выборы. Ведь, как поясняют эксперты, округа в городской совет депутатов насчитывают в среднем около 10 тысяч избирателей. С учётом обычной для Улан-Удэ явки на выборах для уверенной победы кандидату достаточно набрать приблизительно 1500-1700 голосов. То есть активные кандидаты уже весной в «тестовом режиме» на округах смогли собрать 60-70% электората, необходимого для конечного успеха.
Если же оценивать позицию партии «Единая Россия» в целом, то дела её неплохи, учитывая интерес к праймериз и активность кандидатов. По мнению экспертов, правильным стало решение идти от партии единой «Командой развития города», в которой более узнаваемые кандидаты подтягивают дебютантов.
Что касается конкретных округов, то, например, острая конкуренция была на 19-м, где победу в итоге одержал предприниматель Намсарай Тушинов. Одной из самых высоких явок отличился 11-ый округ, где победил Цырен Жамсуев. По округу №23 от «Команды развития города» идёт участник СВО Михаил Босхолов - таким образом в Улан-Удэ сохраняют тенденцию по привлечению во власть воинов из республики, которые на передовой защищают интересы страны.
В принципе, учитывая активность населения на праймериз, есть вероятность, что кандидаты от «Команды развития города» могут выиграть по Улан-Удэ практически во всех округах. Ведь даже на самых сложных для партии власти территориях наблюдался высокий интерес к предварительному голосованию. А это и есть проявление политических симпатий. Тем более что другие партии пока не отметились никакими мероприятиями по случаю предстоящих выборов в Улан-Удэнский горсовет. Они пройдут 8 сентября 2024 года.
В Улан-Удэ стали известны предварительные итоги праймериз
Власть, Фото:
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