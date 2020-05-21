 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

В Бурятии высокопоставленные полицейские получили госнаграды

В Бурятии высокопоставленные полицейские получили госнаграды
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди награждённых, к примеру, начальник управления уголовного розыска

Сотрудники МВД Бурятии из числа руководящего состава получили государственные награды. Указом президента России медалью «За отличие в охране общественного порядка» за достигнутые высокие показатели в службе и личный вклад в дело борьбы с преступностью награждён начальник управления уголовного розыска регионального МВД полковник полиции Дмитрий Тугаринов.

Опытный оперативник Дмитрий Тугаринов посвятил работе в уголовном розыске более 16 лет. Уголовный розыск Бурятии вот уже четвёртый год подряд занимает второе место по эффективности работы среди аналогичных подразделений по России.

Этой же награды удостоен начальник отдела МВД России по Селенгинскому району Георгий Бадмаев. В 1996 году он поступил на должность милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции при отделе внутренних дел Селенгинского района. Георгий Баирович начал профессиональный путь с подразделения ППС, затем работал в иных службах райотдела: уголовном розыске, подразделении по делам несовершеннолетних, кадровой службе, в сфере обеспечения общественной безопасности. В апреле 2019 года ему присвоено очередное специальное звание полковника полиции на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой должности, в порядке поощрения.

Ещё одну награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – за многолетнюю и безупречную службу получила начальник отдела делопроизводства и режима МВД полковник внутренней службы Ирина Палий. На протяжении 17 лет Ирина Андреевна возглавляет вверенное ей подразделение, сообщили в МВД по Бурятии.

МВД государственные награды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Цыденжап Батуев оценил предлагаемые поправки в Конституцию
Цыденжап Батуев оценил предлагаемые поправки в Конституцию
Власть, 21.05.2020
«Многолетние попытки на практике разрешить проблемы несостыковки в организации деятельности власти на местах без деления - «это мое, а это твоё», наконец-то находят решение», - заявил он
В Иркутске назначен вице-мэр
В Иркутске назначен вице-мэр
Власть, 20.05.2020
Им стал бывший председатель городской думы седьмого созыва
Главный следователь Бурятии принимает в дистанционном формате
Главный следователь Бурятии принимает в дистанционном формате
Власть, 20.05.2020
Для того, чтобы попасть на личный приём, нужно предварительно записаться
В мэрии Улан-Удэ произошло новое кадровое назначение
В мэрии Улан-Удэ произошло новое кадровое назначение
Власть, 20.05.2020
Мэр назначил нового председателя правового комитета
Врио руководителя УФССП по Бурятии стал Пётр Ертанов
Врио руководителя УФССП по Бурятии стал Пётр Ертанов
Власть, 20.05.2020
Бывший начальник Торгово-промышленной палаты Бурятии возглавил УФССП
Дамбы в Иркутской области планируют строить в июне
Дамбы в Иркутской области планируют строить в июне
Власть, 19.05.2020
Проекты защитных сооружений в пострадавших от наводнения территориях были одобрены Главгосэкспертизой РФ
Министр культуры Бурятии показала старинную амулетницу
Министр культуры Бурятии показала старинную амулетницу
Власть, 19.05.2020
В Бурятии на пополнение музеев выделили более 3 млн рублей
Фотогалерея минприроды Бурятии навела пользователей на мрачные мысли
Фотогалерея минприроды Бурятии навела пользователей на мрачные мысли
Власть, 19.05.2020
Пользователи, увидев снимок, решили, что бывшие бурятские министры уже умерли
Власти Китая ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели карантин на границе с Россией
Власть, 19.05.2020
Речь идёт о провинции Цзилинь на северо-востоке КНР
Вячеслав Мархаев раскрыл «тайну своего рождения»
Вячеслав Мархаев раскрыл «тайну своего рождения»
Власть, 19.05.2020
Лидер бурятских коммунистов рассказал подписчикам, что отмечает день рождения два раза в году
Мэрия Улан-Удэ уже задумалась о новогоднем городке
Мэрия Улан-Удэ уже задумалась о новогоднем городке
Власть, 19.05.2020
Впервые новогодний городок на площади оформят по пожеланиям горожан
В Забайкалье уменьшилось количество степных пожаров
В Забайкалье уменьшилось количество степных пожаров
Власть, 18.05.2020
Также сократилась в 5 раз площадь возгораний
В Иркутской области водителям обсерваторов доплатят 10000 рублей
В Иркутской области водителям обсерваторов доплатят 10000 рублей
Власть, 18.05.2020
Сотрудникам медучреждений деньги будут перечислены до вечера завтрашнего дня

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^