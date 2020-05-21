В Бурятии высокопоставленные полицейские получили госнаграды

Среди награждённых, к примеру, начальник управления уголовного розыска



Сотрудники МВД Бурятии из числа руководящего состава получили государственные награды. Указом президента России медалью «За отличие в охране общественного порядка» за достигнутые высокие показатели в службе и личный вклад в дело борьбы с преступностью награждён начальник управления уголовного розыска регионального МВД полковник полиции Дмитрий Тугаринов.



Опытный оперативник Дмитрий Тугаринов посвятил работе в уголовном розыске более 16 лет. Уголовный розыск Бурятии вот уже четвёртый год подряд занимает второе место по эффективности работы среди аналогичных подразделений по России.



Этой же награды удостоен начальник отдела МВД России по Селенгинскому району Георгий Бадмаев. В 1996 году он поступил на должность милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции при отделе внутренних дел Селенгинского района. Георгий Баирович начал профессиональный путь с подразделения ППС, затем работал в иных службах райотдела: уголовном розыске, подразделении по делам несовершеннолетних, кадровой службе, в сфере обеспечения общественной безопасности. В апреле 2019 года ему присвоено очередное специальное звание полковника полиции на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой должности, в порядке поощрения.



Ещё одну награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – за многолетнюю и безупречную службу получила начальник отдела делопроизводства и режима МВД полковник внутренней службы Ирина Палий. На протяжении 17 лет Ирина Андреевна возглавляет вверенное ей подразделение, сообщили в МВД по Бурятии.



