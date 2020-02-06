В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

Виновника оштрафовали за нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии нарушали закон в сфере противодействия коррупции при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих.



Выявлено, что в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, принят работник, ранее замещавший должность муниципального служащего. В нарушение закона сведения о заключении трудового договора с сотрудником не направлены его предыдущему работодателю.



В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.



Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.



Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

