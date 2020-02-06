Виновника оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии нарушали закон в сфере противодействия коррупции при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих.
Выявлено, что в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, принят работник, ранее замещавший должность муниципального служащего. В нарушение закона сведения о заключении трудового договора с сотрудником не направлены его предыдущему работодателю.
В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.
Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Власть, Фото:
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