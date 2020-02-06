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В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновника оштрафовали за нарушение

Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии нарушали закон в сфере противодействия коррупции при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

Выявлено, что в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, принят работник, ранее замещавший должность муниципального служащего. В нарушение закона сведения о заключении трудового договора с сотрудником не направлены его предыдущему работодателю.

В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.

Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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