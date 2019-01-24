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Глава Читы Михалёв подал в отставку

Глава Читы Михалёв подал в отставку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Об отставке стало известно после его встречи с главой Забайкалья

Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.

- Михалёв подал заявление об отставке, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что сегодня утром состоялась встреча Михалёва с главой региона Александром Осиповым, однако не раскрыли содержание встречи.

Также в правительстве отметили, что заявление мэра не требует утверждения гордумой. После отставки Михалёв по-прежнему будет являться депутатом гордумы, уточняет РИА Новости.

Михалёв руководит Читой с 2000 года.
отставка
 
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