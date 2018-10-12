В Усть-Илимске уволили начальницу отдела поддержки и развития предпринимательства администрации города
Ранее администрация города предоставила субсидию без достаточных на то оснований ООО «Пекин». Учредителем фирмы была дочь чиновницы.
Вопреки требованиям закона, начальник отдела не заявила о конфликте интересов, когда поступила заявка фирмы на получение субсидии. Мать лично принимала участие в проведении контрольных мероприятий, осмотров и обследований ООО «Пекин», по результатам которых нарушений не выявлено.
- Однако в ходе проведения проверок межрайонной прокуратурой такие нарушения установлены. Кроме того, в период проведения таких контрольных мероприятий, в нарушение требований федеральных законов, муниципальным служащим уведомление о возникновении личной заинтересованности представителю нанимателя не направлено, меры по предотвращению конфликта интересов не приняты, - поясняют в прокуратуре.
По результатам рассмотрения представления межрайонной прокуратуры начальник отдела уволена в связи с несоблюдением требований по урегулированию конфликта интересов.
Женщина пыталась опротестовать решение об увольнении в суде, однако жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области уволили чиновницу, давшую субсидию своей дочери
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