В Иркутской области уволили чиновницу, давшую субсидию своей дочери

В Усть-Илимске уволили начальницу отдела поддержки и развития предпринимательства администрации города



Ранее администрация города предоставила субсидию без достаточных на то оснований ООО «Пекин». Учредителем фирмы была дочь чиновницы.



Вопреки требованиям закона, начальник отдела не заявила о конфликте интересов, когда поступила заявка фирмы на получение субсидии. Мать лично принимала участие в проведении контрольных мероприятий, осмотров и обследований ООО «Пекин», по результатам которых нарушений не выявлено.



- Однако в ходе проведения проверок межрайонной прокуратурой такие нарушения установлены. Кроме того, в период проведения таких контрольных мероприятий, в нарушение требований федеральных законов, муниципальным служащим уведомление о возникновении личной заинтересованности представителю нанимателя не направлено, меры по предотвращению конфликта интересов не приняты, - поясняют в прокуратуре.



По результатам рассмотрения представления межрайонной прокуратуры начальник отдела уволена в связи с несоблюдением требований по урегулированию конфликта интересов.



Женщина пыталась опротестовать решение об увольнении в суде, однако жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

