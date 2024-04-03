По нему ежедневно проезжает большое количество транспорта
В Северо-Байкальском районе капитально отремонтируют мост через реку Большая Дзелинда. Мост находится на 93 км региональной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Его протяжённость - 42 метра.
Строители произведут капитальный ремонт конструкции, насыпей, опор и откосов, устроят дорожное покрытие и подходы. К работам на объекте планируется приступить в апреле.
Объездная дорога уже устроена, поэтому в апреле мостостроители приступят к демонтажу деревянного настила.
- Мост находится вблизи Дзелинды, по нему ежедневно проезжает большое количество транспорта, в том числе транзитного, поэтому он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и удобства движения транспорта для местных жителей и туристов, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Срок окончания всех работ и ввод моста в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года. Финансирование выделено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
На севере Бурятии отремонтируют мост через Большую Дзелинду
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