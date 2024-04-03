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На севере Бурятии отремонтируют мост через Большую Дзелинду

На севере Бурятии отремонтируют мост через Большую Дзелинду
Общество, 
По нему ежедневно проезжает большое количество транспорта

В Северо-Байкальском районе капитально отремонтируют мост через реку Большая Дзелинда. Мост находится на 93 км региональной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Его протяжённость - 42 метра.

Строители произведут капитальный ремонт конструкции, насыпей, опор и откосов, устроят дорожное покрытие и подходы. К работам на объекте планируется приступить в апреле.

Объездная дорога уже устроена, поэтому в апреле мостостроители приступят к демонтажу деревянного настила.

- Мост находится вблизи Дзелинды, по нему ежедневно проезжает большое количество транспорта, в том числе транзитного, поэтому он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и удобства движения транспорта для местных жителей и туристов, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Срок окончания всех работ и ввод моста в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года. Финансирование выделено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

мост капитальный ремонт

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