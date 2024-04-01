В Чите музейно-исторический комплекс построят у реки

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Работы проведут в следующем году по дальневосточной концессии



Забайкальский край заключил концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию музейно-исторического комплекса в Чите. По информации корпорации развития региона, объект появится на берегу реки Чита рядом с комплексом «Мегаполис-Спорт».



- Музейно-исторический комплекс будет строиться на земельном участке площадью 20,9 тысячи квадратных метров на улице Генерала Белика – на набережной реки Читы. Напомню, что этот проект включён в мастер-план краевой столицы», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.



По его словам, стоимость объекта оценивается в 3,5 миллиарда рублей, а приступить к его строительству концессионер должен в 2025 году. В этом году концессионер будет работать над проектом будущего комплекса. Площадь четырёхэтажного здания с цокольным этажом составит 10,6 тысячи квадратных метров. В музее будут четыре функциональные зоны: входная, экспозиционная, рекреационная и хозяйственная. В здании предполагается размещение выставочных, конгрессных и досугово-развлекательных пространств под одной крышей.



В настоящий момент в Забайкалье насчитывается 27 музеев, из которых четыре государственных и 23 муниципальных. При этом экспозиционная площадь музеев в регионе является одной из самых низких на Дальнем Востоке и в Сибири. Край не может экспонировать большую часть своих коллекций, не имеет возможности достойно принять выставки федеральных музеев.



