Совместные учебные программы будут насыщенными
Шесть студентов бакалавриата и магистратуры Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления отправились на стажировку в Монголию. Их приняли в Монгольском государственном университете науки и технологии и Финансово-экономическом университете Монголии.
- Пятеро студентов по четырём техническим направлениям направились в Монгольский государственный университет науки и технологий. Ещё одна студентка - в Финансово-экономический университет Монголии. Совместные учебные программы будут насыщенными, а научно-исследовательские работы обещают высокую результативность, - отметила проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству ВСГУТУ Ирина Имидеева.
В течение пяти дней студенты ознакомятся с работой профильных учебных подразделений и лабораторий, прослушают лекции. К примеру, магистрант направления «Биотехнология» Тамир Содномов проходит стажировку на базе кафедры «Биотехнологии и нутрициологии» МГУНиТ. В его программу вошли посещение лекций и практических занятий по генной инженерии, а также ознакомление с лабораторией по изучению генома лошадей.
Студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Гэрэлма Цыденжапова в рамках стажировки в ФЭУМ ознакомится с работой кафедр факультета экономики и управления, а также прослушает ряд лекционных и практических занятий по экономике и маркетингу.
Студенты из Бурятии отправились стажироваться в Монголию
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