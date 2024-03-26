Студенты из Бурятии отправились стажироваться в Монголию

Совместные учебные программы будут насыщенными



Шесть студентов бакалавриата и магистратуры Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления отправились на стажировку в Монголию. Их приняли в Монгольском государственном университете науки и технологии и Финансово-экономическом университете Монголии.



- Пятеро студентов по четырём техническим направлениям направились в Монгольский государственный университет науки и технологий. Ещё одна студентка - в Финансово-экономический университет Монголии. Совместные учебные программы будут насыщенными, а научно-исследовательские работы обещают высокую результативность, - отметила проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству ВСГУТУ Ирина Имидеева.



В течение пяти дней студенты ознакомятся с работой профильных учебных подразделений и лабораторий, прослушают лекции. К примеру, магистрант направления «Биотехнология» Тамир Содномов проходит стажировку на базе кафедры «Биотехнологии и нутрициологии» МГУНиТ. В его программу вошли посещение лекций и практических занятий по генной инженерии, а также ознакомление с лабораторией по изучению генома лошадей.



Студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Гэрэлма Цыденжапова в рамках стажировки в ФЭУМ ознакомится с работой кафедр факультета экономики и управления, а также прослушает ряд лекционных и практических занятий по экономике и маркетингу.





