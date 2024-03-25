В Иркутской области с экс-директора муниципального учреждения взыщут 1,5 млн

Она признана виновной в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями



В Иркутской области по иску прокуратуры с бывшего руководителя муниципального учреждения взыщут ущерб в 1,5 млн рублей, причинённый преступлением.



Речь идёт о спортивном комплексе в посёлке Плишкино Иркутского района.



«В рамках государственной программы осуществлялось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. В 2021 году руководителем муниципального учреждения были подписаны фиктивные акты приёмки по контракту на поставку спортивного и медицинского оборудования в помещение комплекса на общую сумму более 2,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Приговором Иркутского районного суда бывшая руководитель учреждения осуждена», - сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Вскоре выяснилось, что необоснованно оплаченное оборудование в полном объёме так и не было поставлено, причинённый государству ущерб не возмещен.



Прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с виновной причинённого преступлением ущерба на сумму более 1,5 млн рублей. Иркутский районный суд требование удовлетворил.





