В заповеднике Забайкалья уменьшилась численность многих пушных видов

Общество, Фото: Сохондинский заповедник

Подсчёты сделаны по результатам зимних маршрутных учётов



На территории Сохондинского государственного природного заповедника в Забайкалье прошли зимние маршрутные учёты (ЗМУ) диких животных.



- Этот метод позволяет учитывать плотность и численность большинства видов млекопитающих крупного и среднего размера в регионах с устойчивым снежным покровом. На маршрутах ведётся подсчёт не самих животных, а числа пересечений этими животными учётного маршрута за определённый промежуток времени (стандартно – за сутки). С использованием специальных коэффициентов для каждого вида зверей рассчитывается плотность для всей территории, отдельных категорий среды обитания или биотопов. Метод не применим для таких животных, которые неактивны в зимний период (медведь, барсук, енотовидная собака и другие) или используют специфические местообитания, например водоёмы (ондатра, американская норка и др.), - сообщили в пресс-службе заповедника.



Учёт проводился на двух многодневных маршрутах. На каждом маршруте первая группа затирала старые следы и проводила учёт встреч боровой дичи, вторая группа сотрудников через сутки учитывала только свежие следы зверей и также регистрировала встречи рябчиков, тетеревов, глухарей и куропаток. К настоящему моменту уже рассчитана численность млекопитающих по результатам проведённого ЗМУ. Суммарная длина принятых для расчёта маршрутов составила 144 км затирки и 144 км собственно учётов.



По сравнению с 2023 годом наблюдается снижение численности многих пушных видов, что связано с естественными причинами: неурожай семян, орехов, снижение численности мышевидных. Например, численность белки снизилась в 2 раза: с 5,6 тыс. до 2,6 тыс. особей, численность соболя – с 1,8 тыс. до 1,3 тыс. особей.



А вот среди крупных видов существенной снижение отмечено только в популяции кабана со 141 особи до 23. Для оленей зима 2023/2024 года в заповеднике напротив оказалась благоприятной – снежный покров ниже среднемноголетнего, и эти виды по большей части остались на зиму в пределах границ заповедника. При высоком снежном покрове многие из них выходят за пределы особо охраняемой территории в нижний лесной пояс, где добывать корм легче. По итогам учёта в заповеднике насчитывается около 313 особей лося, 227 изюбрей.



Численность крупных хищников остаётся стабильной. Например, волка учтено всего около десятка особей. Этот вид лишь незначительно проникает в заповедник по долинам рек. Для заповедника более характерны такие крупные хищники как рысь и росомаха (и медведь, не учитываемый методом ЗМУ). В целом по большинству видов (кроме кабана) численность держится в пределах диапазона среднемноголетних колебаний.



