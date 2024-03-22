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В городах России и Монголии напишут всебурятский диктант

В городах России и Монголии напишут всебурятский диктант
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция состоится завтра, 23 марта

23 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм» – ежегодное социально значимое мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризацию.

Участниками могут стать все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Во всебурятском диктанте принимают участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран.

Так, в Бурятии, в Улан-Удэ одной из площадок диктанта станет Бурятский госуниверситет. Помимо студентов, преподавателей и сотрудников вуза, написать его здесь могут все желающие. Местом проведения станет учебный корпус №8, 4-й этаж, аудитории 8411 и 8412. Начало диктанта в 10:00.

- Участники акции осуществляют написание текста лично, без посторонней помощи. Запрещается пользоваться книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, - сообщили в вузе.

В столице Забайкалья диктант проведут в администрации городского округа «Город Чита». Локация площадки диктанта в Чите не меняется уже третий год.

Агинчане и гости окружного центра смогут написать диктант на бурятском языке на площадке в конференц-зале администрации Агинского Бурятского округа. В рамках акции в фойе будут проведены культурно-массовые мероприятия: бурятская народная игра «шагай наадан», бурятский кроссворд-стенд, выставка сувенирных изделий и бурятской национальной одежды мастеров Аги, а также книжная выставка.

В Иркутске всебурятский диктант «Эрдэм» пройдёт в 13:00 в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8, аудитория 41.

В Москве акция начнётся в 11:00 в Московском доме национальностей. После диктанта состоится развлекательная программа: концерт, выставка бурятских национальных женских украшений, мастер-класс по изготовлению текстильных бурятских пуговиц, бурятская народная игра «шагай няhалалга», бурятский кроссворд-стенд, выставка-дегустация и чаепитие.

В Санкт-Петербурге диктант напишут в 12:00 в доме бурятской культуры. Также в 12:00 акция стартует в Новосибирске, в доме национальных культур имени Г.Д. Заволокина. В Красноярске мероприятие проведут вечером с 17:00 в доме дружбы народов Красноярского края «Родина».

Впервые диктант напишут в городах Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае и Северодвинск в Архангельской области. Также в этом году акцию поддержали в столице Монголии, городе Улан-Батор и в Булганском аймаке, где этим летом поднимут флаг «Алтарганы -2024».

Кроме этого, для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена в интернете видеоверсия диктанта.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия диктант бурятский язык акция Агинский Бурятский округ

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