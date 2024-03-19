В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума

Общество, Фото: Баир Мохосоев

На месте древней столицы собираются возвести новый город



18 марта в Монголии объявлен открытый международный открытый тендер на планирование города Шинэ Хархорин (Новый Харахорин). Он пройдёт по 2 августа этого года.



Напомним, что в 2022 году президент Монголии издал указ о восстановлении древней столицы Монголии – города Харахорин (Каракорум). В соответствии с указом правительство страны утвердило распоряжение о создании новой администрации развития города Шинэ Хархорин.



Согласно планировке город Шинэ Хархорин должен быть:

- Современным, умным и ориентированным на граждан городом, вобравшим в себя особенности национального наследия Монголии;

-Территория города должна быть в 5 раз больше, чем у города Улан-Батор: планирование ведётся на территории площадью 183,1 тысячи гектаров;

- На первом этапе в городе будет проживать 500 тысяч человек, однако в дальнейшем должно быть учтена возможность расширения;

- На первом этапе в городе будет создано 283 тысячи новых рабочих мест.



В тендере могут принять участие монгольские и иностранные организации и команды, состоящие не менее чем из девяти специалистов. Как указано в тендере, один месяц должен быть потрачен на регистрацию и три месяца – на разработку концепции. Сам тендер пройдёт в три этапа. Работы участников будут представлены общественности как онлайн, так и на выставке. Окончательный отбор будет проведён совместной комиссией, состоящей из монгольских и иностранных экспертов, где будут отобраны пять лучших команд.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», на сегодняшний день Улан-Батор занимает 0,3% территории Монголии, но в нём проживает 50% населения страны. Здесь сосредоточено 66% ВВП, 61% учреждений здравоохранения, 96% вузов и колледжей, и наблюдается дальнейшая тенденция роста. Из-за накопления социальных и экономических проблем, а также чрезмерной концентрации населения в столице Монголии возрастает риск стихийных бедствий, что создаёт необходимость строительства нового города.



