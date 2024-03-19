Участие примут студии Дальнего Востока и Сибири
Первый фестиваль анимационных фильмов пройдёт в Забайкальском крае с 18 по 19 мая этого года. Об этом заявила министр культуры региона Ирина Левкович во время пресс-подхода в школе креативных индустрий.
- Это очень ценный продукт, и я уверена, что во время этого фестиваля удастся пообщаться между собой и ребятам, и работодателям. Это, конечно, тоже станет вектором развития той творческой индустрии, которую сегодня мы хотим превратить в процесс производства. Этот продукт будет востребован и в России, и в странах, которые находятся рядом с нами: в Китае и Монголии, — отметила Ирина Левкович.
Как сообщает портал «Культура 75», на фестиваль пригласят представителей анимационных студий Дальнего Востока и Сибири, а также школ креативных индустрий из этих и других регионов.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье развернётся фестиваль анимационных фильмов
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