В Забайкалье развернётся фестиваль анимационных фильмов

Участие примут студии Дальнего Востока и Сибири



Первый фестиваль анимационных фильмов пройдёт в Забайкальском крае с 18 по 19 мая этого года. Об этом заявила министр культуры региона Ирина Левкович во время пресс-подхода в школе креативных индустрий.



- Это очень ценный продукт, и я уверена, что во время этого фестиваля удастся пообщаться между собой и ребятам, и работодателям. Это, конечно, тоже станет вектором развития той творческой индустрии, которую сегодня мы хотим превратить в процесс производства. Этот продукт будет востребован и в России, и в странах, которые находятся рядом с нами: в Китае и Монголии, — отметила Ирина Левкович.



Как сообщает портал «Культура 75», на фестиваль пригласят представителей анимационных студий Дальнего Востока и Сибири, а также школ креативных индустрий из этих и других регионов.



Возрастное ограничение: 6+.

