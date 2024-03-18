В столице республике пройдёт региональный чемпионат по неподготовленному чтению
22 марта в Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-24» (12+). На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз: от 14 до 17 лет включительно.
- Главная особенность чемпионата в том, что подготовиться специально к нему невозможно, так как участники не знают, какой отрывок им достанется. Выходя на сцену, участник показывает, что без долгих репетиций и многочасовых упражнений, может доказать самому себе, что он достоин победы, - сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Победители получат памятные призы и дипломы. Финалист чемпионата от Бурятии будет представлять республику в Дальневосточной конференции в режиме онлайн. Выявленный победитель от ДФО получит возможность стать чемпионом России по неподготовленному чтению вслух и получит шанс поехать в Москву и посетить книжный фестиваль.
Чемпионат проведут в центре чтения детей им. Б. Абидуева с 13:00. Желающие могут прийти поболеть за своих родных, друзей и других участников. Ведущей мероприятия станет Надежда Разуваева, актриса Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева.
Возрастное ограничение: 12+.
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
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