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Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух

Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике пройдёт региональный чемпионат по неподготовленному чтению

22 марта в Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-24» (12+). На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз: от 14 до 17 лет включительно.

- Главная особенность чемпионата в том, что подготовиться специально к нему невозможно, так как участники не знают, какой отрывок им достанется. Выходя на сцену, участник показывает, что без долгих репетиций и многочасовых упражнений, может доказать самому себе, что он достоин победы, - сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Победители получат памятные призы и дипломы. Финалист чемпионата от Бурятии будет представлять республику в Дальневосточной конференции в режиме онлайн. Выявленный победитель от ДФО получит возможность стать чемпионом России по неподготовленному чтению вслух и получит шанс поехать в Москву и посетить книжный фестиваль.

Чемпионат проведут в центре чтения детей им. Б. Абидуева с 13:00. Желающие могут прийти поболеть за своих родных, друзей и других участников. Ведущей мероприятия станет Надежда Разуваева, актриса Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева.

Возрастное ограничение: 12+.

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