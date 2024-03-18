Уже озвучены планы работы центра на этот год
На территории Иркутской области создадут Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Трёхсторонний меморандум заключён между правительством региона, Иркутским национальным исследовательским техническим университетом и Сбербанком. Сотрудничество сторон направлено на развитие совместной научно-исследовательской деятельности в сфере изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий, образования и кадрового потенциала.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, главными направлениями научно-исследовательской деятельности центра станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. Так, в этом году центр займётся проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Ещё одним важным направлением станет прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий.
Как отметил ректор ИрНИТУ Михаил Корняков, подписанное соглашение расширит стратегическое сотрудничество в образовательной, исследовательской и проектной деятельности.
Также на встрече обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в работу органов государственной власти, развитие туристской территории «Байкальская слобода», образовательные проекты и ряд других вопросов.
В Иркутской области появится Байкальский центр изучения искусственного интеллекта
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