В Бурятии осуждённым рассказали о семейных ценностях

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Занятия проводились в рамках недели русского языка



Для обучающихся вечерних школ исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии прошла неделя русского языка, посвящённая году семьи под девизом «Моя семья – моё богатство».



На уроках и внеклассных мероприятиях говорилось о важности сохранения семейных ценностей, о формировании человека и его роли в становлении семьи. Также в рамках проводимых мероприятий осуждённые писали сочинения и проходили тестирования, участвовали в творческих конкурсах.



- Участие в мероприятии позволило обучающимся не только проверить свою грамотность, но и расширить свой кругозор, обратившись к лучшим произведениям классической и современной русской литературы о семье, понять, что именно в семье формируется базовая система ценностей, нравственные качества и основа, фундамент того, чего человек в результате сумеет достичь в жизни, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Как отметили педагоги, семья — главный социальный институт воспитания, и то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.







