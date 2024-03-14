Занятия проводились в рамках недели русского языка
Для обучающихся вечерних школ исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии прошла неделя русского языка, посвящённая году семьи под девизом «Моя семья – моё богатство».
На уроках и внеклассных мероприятиях говорилось о важности сохранения семейных ценностей, о формировании человека и его роли в становлении семьи. Также в рамках проводимых мероприятий осуждённые писали сочинения и проходили тестирования, участвовали в творческих конкурсах.
- Участие в мероприятии позволило обучающимся не только проверить свою грамотность, но и расширить свой кругозор, обратившись к лучшим произведениям классической и современной русской литературы о семье, понять, что именно в семье формируется базовая система ценностей, нравственные качества и основа, фундамент того, чего человек в результате сумеет достичь в жизни, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как отметили педагоги, семья — главный социальный институт воспитания, и то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
В Бурятии осуждённым рассказали о семейных ценностях
Общество, Фото:
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