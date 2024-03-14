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Заваленная мусором ливнёвка доставила жительнице Бурятии неприятности

Заваленная мусором ливнёвка доставила жительнице Бурятии неприятности
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Её двор подтопило

Жительница города Кяхта пожаловалась на подтопление своего двора. По её словам, произошло это, потому что ливневую канализацию засорили мусором. Как быть в этой ситуации, она спросила у администратора группы «Кяхта-инфо. 24/7».

- У нас такая неприятная ситуация – тает снег, и растаявшая вода затопила ограду, выход на улицу, затопила палисадник, потому что водосточный коллектор завален в связи с работами на улице Свердлова. Земля ещё не растаяла и в себя эту массу воды не впитает, что нам делать? – поинтересовалась горожанка.

В администрации Кяхты прокомментировали, что на сегодня проблему устранили.

- Организацией, проводящей строительство инженерных сетей по ул. Свердлова, проведены работы по расчистке ливнёвки, - заявили представители администрации. 
подтопление ливневая канализация

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