Заваленная мусором ливнёвка доставила жительнице Бурятии неприятности

Её двор подтопило



Жительница города Кяхта пожаловалась на подтопление своего двора. По её словам, произошло это, потому что ливневую канализацию засорили мусором. Как быть в этой ситуации, она спросила у администратора группы «Кяхта-инфо. 24/7».



- У нас такая неприятная ситуация – тает снег, и растаявшая вода затопила ограду, выход на улицу, затопила палисадник, потому что водосточный коллектор завален в связи с работами на улице Свердлова. Земля ещё не растаяла и в себя эту массу воды не впитает, что нам делать? – поинтересовалась горожанка.



В администрации Кяхты прокомментировали, что на сегодня проблему устранили.



- Организацией, проводящей строительство инженерных сетей по ул. Свердлова, проведены работы по расчистке ливнёвки, - заявили представители администрации.

