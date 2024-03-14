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Алексей Цыденов: «По итогам визита президента в прошлом году началась масштабная работа»

Алексей Цыденов: «По итогам визита президента в прошлом году началась масштабная работа»
Общество,  Фото:kremlin.ru
Владимир Путин посещал республику прошлой весной

Ровно год назад, 14 марта 2023 года, президент России Владимир Путин посетил Улан-Удэ с рабочим визитом. Самым главным итогом визита стало одобрение с его стороны мастер-плана развития городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Сегодня глава Бурятии подвёл итоги исполнения поручений президента и реализации мастер-планов за прошедший год.

- Год назад, когда прилетал президент Владимир Владимирович Путин, главная задача была – представить и защитить мастер-планы развития города Улан-Удэ и Северобайкальска. Владимир Владимирович одобрил. По итогам визита президента в прошлом году началась масштабная работа. Мы согласовали проект и законтрактовали строительство театра Байкал, Национального музея. У нас началось проектирование студенческого межвузовского кампуса в Улан-Удэ. Мы подписали контракт на модернизацию центра города по комплексному развитию территорий, - отметил Алексей Цыденов.

Начался перевод частного сектора на электроотопление. Для этого строятся новые и модернизируются существующие электросети, в этом году для 1800 домов сети сделаны.

В городе Северобайкальске в настоящий момент проектируется ремонт дорог. В этом году будет проведён капитальный ремонт на общую сумму 200 миллионов рублей. Также в Северобайкальске начинается проектирование кампуса техникума.

На реализацию всех мероприятий выделены средства из федерального бюджета в рамках единой дальневосточной президентской субсидии и дальневосточной концессии. Также по поручению Президента средства выделены по специальным казначейским кредитам.

- Все мероприятия в соответствии с мастер-планом реализуются. По поручениям Президента выделено финансирование, работа уже ведётся. И это всё сделано за год.
глава Бурятии президент России

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