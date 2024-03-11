11 марта

10 марта

Популярное

ТОСы Улан-Удэ проведут ярмарки на избирательных участках

ТОСы Улан-Удэ проведут ярмарки на избирательных участках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе состоится конкурс ТОСов

На 50 избирательных участках столицы Бурятии пройдёт конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС». 57 территориальных общественных самоуправлений Улан-Удэ с 15 по 17 марта устроят для горожан выставку-ярмарку поделок ручной работы: картин, вязанных и швейных изделий, макраме, мыла, цветов из изолона, светильников, кукол и т.д.

- На выставках-ярмарках будут представлены поделки, которые своими руками делают наши тосовцы, – рассказал Баир Цыбенов, начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ.

Победителей конкурса ждут дипломы и денежные премии до 30 тысяч рублей, которые они смогут использовать для обучения участников ТОС или направить на развитие своих территорий. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия ярмарка ТОС конкурс выставка выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горном селе Бурятии строят новый ФАП
В горном селе Бурятии строят новый ФАП
Общество, 11.03.2024
Медпункт оснастят современным оборудованием и техникой
В Северобайкальске прошло открытие хоккейного корта
В Северобайкальске прошло открытие хоккейного корта
Общество, 11.03.2024
Он распахнёт двери для всех желающих этой осенью
В райцентре Бурятии открылся новый ФСК
В райцентре Бурятии открылся новый ФСК
Общество, 11.03.2024
В рамках открытия прошла матчевая встреча по самбо
Монголию и Венгрию свяжут прямые авиарейсы
Монголию и Венгрию свяжут прямые авиарейсы
Общество, 11.03.2024
Страны заключили соглашение о воздушном сообщении
Уроженец Тувы получил звание Героя России
Уроженец Тувы получил звание Героя России
Общество, 11.03.2024
Он стал третьим в республике, которому присвоено это почётное звание
Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы
Оперная певица призвала жителей Бурятии прийти на выборы
Общество, 11.03.2024
Билигма Ринчинова приглашает исполнить свой гражданский долг
На дорогах Улан-Удэ ямочный ремонт начнут в апреле
На дорогах Улан-Удэ ямочный ремонт начнут в апреле
Общество, 11.03.2024
Специалисты дождутся наступления благоприятных погодных условий
Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России
Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России
Общество, 11.03.2024
Спортсмены завоевали три награды
Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
Мастера борьбы Бурятии завоевали 13 медалей кубка России
Общество, 11.03.2024
Республика стала первой в общекомандном зачёте
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Общество, 11.03.2024
Спортсмены «блеснули» на международном турнире
В Улан-Баторе прошёл «Праздник орлов»
В Улан-Баторе прошёл «Праздник орлов»
Общество, 11.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований монголо-казахских охотников
В двух отдалённых микрорайонах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
В двух отдалённых микрорайонах Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество, 11.03.2024
В том числе проверят правила содержания домашних животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^