Также её ещё раз поздравили с юбилеем
В Баргузинском районе Бурятии наградили старейшего ветеринарного работника, ветерана труда Цындыму Мыжитовну Базарову. От управления ветеринарии РБ ей была вручена юбилейная медаль 100-летия ветеринарной службы РБ и ценный подарок.
Напомним, что в конце февраля Цындыме Мыжитовне исполнилось 95 лет. Юбиляр проживает в улусе Баянгол.
Ветерана труда ещё раз поздравили с юбилеем и пожелали крепкого здоровья, долголетия и всего самого наилучшего. Об этом сообщает Баргузинский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ».
В Бурятии наградили 95-летнего ветерана труда
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