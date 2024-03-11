Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены «блеснули» на международном турнире



IX международный турнир «Московские звёзды ушу 2024» проходил в Москве с 28 февраля по 5 марта. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 12 стран: Афганистана, Азербайджана, Республики Беларусь, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.



Ушуистам Бурятии удалось достойно выступить на турнире и завоевать медали соревнований. У взрослых золотую награду выиграла мастер спорта Анна Леонова. Мастер спорта Амгалан Жигжитов стал вторым.



У юниоров «золотую» победу праздновали кандидаты в мастера спорта: Захар Ж., Елизавета Т. и Аюша Б. В возрастной категории 12-14 лет «серебро» получила Анна Б. «Бронза» у Софии Б.



Тренируют спортсменов Игорь Марковец, Анастасия Ворошнина и Светлана Фомицкая, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



