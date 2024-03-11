В Северобайкальске прошло открытие хоккейного корта

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Он распахнёт двери для всех желающих этой осенью



7 марта в городе Северобайкальск, на севере Бурятии состоялось торжественное открытие нового крытого хоккейного корта. В рамках мероприятия хоккеисты города провели показательный матч. Также им вручили сертификаты для приобретения спортивного инвентаря.



- По проекту здесь проведён значительный объём земляных работ, вывезено более 2 тыс. кубометров грунта, залито более 100 кубометров бетона для обустройства монолитного фундамента и балок для монтажа металлических конструкций кровли общей массой 70 тонн и размерами 60 на 33 метра. К корту подведены все необходимые инженерные коммуникации, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.



По информации мэрии Северобайкальска, в связи с продолжением работ по второму этапу строительства, в настоящее время корт будет работать только для проведения тренировок хоккеистов, а также проведения спортивных товарищеских встреч. С осени этого года корт распахнёт свои двери для всех желающих покататься на коньках.

