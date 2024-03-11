Соревнования проводились в Якутии
С 8 по 10 марта в Якутии прошёл международный турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В соревнованиях выступили сильнейшие борцы до 21 года из более чем десяти стран.
Два «золота» завоевала на соревнованиях сборная Бурятии. Как сообщили в федерации спортивной борьбы РБ, всего спортсмены республики выиграли 5 медалей.
Результаты у мужчин:
Весовая категория до 74 кг
Первое место - Тамир Ешинимаев
Весовая категория до 86 кг
Третье место - Жамсаран Каркунов
Весовая категория до 97 кг
Третье место - Александр Галсанов
Весовая категория до 125 кг
Второе место - Илья Жибалов
Результаты у женщин:
Весовая категория до 57 кг
Первое место - Аяна Цыренжапова
Борцы Бурятии выиграли 5 медалей международного турнира
Общество, Фото:
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