Борцы Бурятии выиграли 5 медалей международного турнира

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Соревнования проводились в Якутии



С 8 по 10 марта в Якутии прошёл международный турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В соревнованиях выступили сильнейшие борцы до 21 года из более чем десяти стран.



Два «золота» завоевала на соревнованиях сборная Бурятии. Как сообщили в федерации спортивной борьбы РБ, всего спортсмены республики выиграли 5 медалей.



Результаты у мужчин:



Весовая категория до 74 кг

Первое место - Тамир Ешинимаев



Весовая категория до 86 кг

Третье место - Жамсаран Каркунов



Весовая категория до 97 кг

Третье место - Александр Галсанов



Весовая категория до 125 кг

Второе место - Илья Жибалов



Результаты у женщин:



Весовая категория до 57 кг

Первое место - Аяна Цыренжапова

