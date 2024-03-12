В Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Его провели среди мужских и женских команд региона



В Бурятии прошёл VIII республиканский турнир по волейболу среди мужских и женских команд на призы райсовета депутатов Селенгинского района. Соревнования были посвящены памяти почётного гражданина района Нимы Бадмаева.



В турнире участвовали 16 сильнейших команд республики. За награды боролись спортсмены Кяхтинского, Мухоршибирского, Джидинского, Иволгинского, Закаменского, Заиграевского и Селенгинского районов, а также команда Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.



Как сообщает администрация района, места распределились следующим образом:



Мужчины

Первое место - Закаменский район

Второе место - Селенгинский район

Третье место - Иволгинский район



Женщины

Первое место - Закаменский район

Второе место - Иволгинский район

Третье место - Селенгинский район



Лучшим игроком среди мужчин стал Аян Цыденов из Закаменского района. Лучшим связующим был признан Анатолий Манзуров, представлявший Иволгинский район. Лучшим нападающим был Константин Лесников из Селенгинского района. Лучшим защитником – Станислав Сандипов (Джидинский район).



Среди женщин звание «Лучший игрок» получила Русанова Ольга из Закаменского района. Лучшей связующей стала Анастасия Жибхолова из Иволгинского района. Лучшей нападающей названа Виктория Сулейманова (Селенгинский район). И лучшей защитницей признали Намсылму Шарапову из команды Джидинского района.



