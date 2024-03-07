За победу борются студенты Иркутска, Бурятии и Монголии
6 марта на Байкале прошёл первый этап международного турнира «Кубок двух озёр» среди студенческих команд по хоккею с мячом. На льду озера встретились команды из Иркутской области, Монголии и Бурятии.
- Соревнования прошли на высоком уровне, и каждая команда демонстрировала свои лучшие навыки и тактику игры, - сообщает студенческий спортивный союз РБ.
По итогам первого этапа места распределились следующим образом:
Первое место - Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск
Второе место - студенческая сборная Республики Бурятия
Третье место - молодёжная сборная Монголии
Второй этап кубка пройдёт 3 апреля на озере Хубсугул в Монголии. По итогам двух этапов определится обладатель «Кубка двух озёр» 2024 года.
Кроме того, в рамках мероприятия с 29 по 31 марта запланировано восхождение на гору Мунку-Сардык трёх студенческих команд из Монголии, Иркутска и Улан-Удэ.
- Турнир посвящён годовщине полёта российско-монгольского экипажа в космос, который проходил с 22 по 30 марта 1981 года на космическом корабле «Союз-39». В состав международного экипажа «Союз-39» вошли командир корабля Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь гражданин Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча, - рассказали в министерстве спорта РБ.
На Байкале стартовал международный хоккейный кубок
Общество, Фото:
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