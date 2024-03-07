07 марта

06 марта

Популярное

На Байкале стартовал международный хоккейный кубок

На Байкале стартовал международный хоккейный кубок
Общество,  Фото:студенческий спортивный союз РБ
За победу борются студенты Иркутска, Бурятии и Монголии

6 марта на Байкале прошёл первый этап международного турнира «Кубок двух озёр» среди студенческих команд по хоккею с мячом. На льду озера встретились команды из Иркутской области, Монголии и Бурятии.

- Соревнования прошли на высоком уровне, и каждая команда демонстрировала свои лучшие навыки и тактику игры, - сообщает студенческий спортивный союз РБ.

По итогам первого этапа места распределились следующим образом:
Первое место - Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск
Второе место - студенческая сборная Республики Бурятия
Третье место - молодёжная сборная Монголии

Второй этап кубка пройдёт 3 апреля на озере Хубсугул в Монголии. По итогам двух этапов определится обладатель «Кубка двух озёр» 2024 года.

Кроме того, в рамках мероприятия с 29 по 31 марта запланировано восхождение на гору Мунку-Сардык трёх студенческих команд из Монголии, Иркутска и Улан-Удэ.

- Турнир посвящён годовщине полёта российско-монгольского экипажа в космос, который проходил с 22 по 30 марта 1981 года на космическом корабле «Союз-39». В состав международного экипажа «Союз-39» вошли командир корабля Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь гражданин Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча, - рассказали в министерстве спорта РБ.

Бурятия Монголия хоккей хоккей с мячом Байкал вузы студенты спорт кубок Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
Общество, 07.03.2024
Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России
На юге Бурятии долгожительницу поздравили с 90-летием
На юге Бурятии долгожительницу поздравили с 90-летием
Общество, 07.03.2024
Круглую дату отметила уроженка Кяхтинского района
На Байкале стартовал международный хоккейный кубок
На Байкале стартовал международный хоккейный кубок
Общество, 07.03.2024
За победу борются студенты Иркутска, Бурятии и Монголии
В Улан-Удэ договорились о проведении российско-монгольских военных учений
В Улан-Удэ договорились о проведении российско-монгольских военных учений
Общество, 07.03.2024
«Селенга-2024» будет приурочена к 85-летию победы на реке Халхин-Гол
Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России
Самбисты Бурятии выиграли ещё две медали на чемпионате России
Общество, 07.03.2024
Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова
Жителям Бурятии перед 8 марта дали советы по выбору цветов
Жителям Бурятии перед 8 марта дали советы по выбору цветов
Общество, 07.03.2024
Лучше всего выбирать полураскрытые цветы
Колониям Бурятии подарили православную литературу
Колониям Бурятии подарили православную литературу
Общество, 07.03.2024
Книги вручили в Национальной библиотеке
В Иркутской области сотрудница банка предотвратила мошенничество
В Иркутской области сотрудница банка предотвратила мошенничество
Общество, 07.03.2024
Жертвой аферистов едва не стала 71-летняя женщина
В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей
В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей
Общество, 07.03.2024
Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике
В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда
В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда
Общество, 07.03.2024
Они не могут дождаться обещанной индексации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^