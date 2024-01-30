Она появилась в селе Усть-Эгита
28 января в селе Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии открыли борцовскую юрту «Абарга» имени Дашинимы Норбоева – основателя вольной борьбы в районе.
В честь этого события прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек. В нем приняли участие более 120 спортсменов с Кижингинского, Хоринского, Иволгинского, Еравнинского районов и города Улан-Удэ. Также были проведены соревнования по бурятской национальной борьбе «Бүхэ барилдаан» среди старших и младших юношей в двух возрастных категориях.
Победителями «Бүхэ барилдаан» стали:
Среди старших юношей:
Первое место – Михаил К. (Ульдурга)
Второе место – Эрдэм Ц. (Сосново-Озёрское)
Третье место – Намжил Г. (Усть-Эгита)
Среди младших юношей:
Первое место – Аламжи Д. (Усть-Эгита)
Второе место – Данзан Г. (Усть-Эгита)
Третье место – Дмитрий Н. (Усть-Эгита)
Главным призом стал валух, сообщает пресс-служба администрации района.
В Еравнинском районе Бурятии открыли борцовскую юрту
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