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В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова

В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Их награждение состоится на республиканском «Сагаалгане»

В Бурятии носители бурятского языка могут принять участие в юбилейном турнире мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Заявки принимаются до 5 февраля.

Для участия в турнире конкурсанту нужно подготовить видеозапись выступления, приложить текст, заполнить анкету и прислать организаторам. Подробнее с условиями можно ознакомиться в положении о конкурсе на сайте республиканского центра народного творчества.

В этом году состязания проходят по трём возрастным категориям: 3-7 лет, 8-17 лет, от 18 и старше и в номинациях: «Аба эжын үреэлнүүд» («Лучшее семейное благопожелание»), «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Дасанай магтаал» («Восхваление дацанов»).

Как сообщили в РЦНТ, проект впервые был проведён в 2020 году. Турнир вызвал большой интерес у жителей Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Номинации турнира меняются каждый год. Так, за четыре года прошли состязания по мастерству исполнения благопожеланий, пословиц, поговорок, считалок, восхвалений, по разгадыванию загадок на бурятском языке. Всего в турнирах приняло участие более 500 мастеров художественного слова, издано четыре сборника с лучшими образцами малых форм устного народного творчества бурятского фольклора.

Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2024» (0+) 10 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс бурятский язык благопожелания Сагаалган

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